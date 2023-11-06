القصة الكاملة لتصدر مي عز الدين تريند جوجل بسبب فستان زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاركتها في مسرحية "زواج اصطناعي"، التي عرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت مي عز الدين خلال العرض بفستان زفاف، ضمن أحداث العمل، ما جعل الجمهور يبحث عن خبر زواجها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتجسد مي خلال المسرحية شخصية "شروق" التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة مي عز الدين:

- ولدت مي في الإمارات العربية المتحدة، في إمارة أبوظبي، وظلت بها لمدة 4 سنوات ثم عادت لمصر، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، ثم مثلت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون.

- من أشهر أعمال مي عز الدين السينمائية أفلام: حالة حب، كلم ماما، كيمو وأنتيمو، فرح، خيانة مشروعة، أيظن، عمر وسلمى، حبيبي نائما، جيم أوفر، وأخرهم الفلوس 2019.

- أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسلات: أين قلبي، الحقيقة والسراب، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، حالة عشق، الشك، دلع بنات، خيط حرير.

- في 2009، خُطبت مي للاعب الكرة الشهير محمد زيدان، ولم تستمر الخطبة أكثر من بضعة شهور، قبل أن ينفصلا.

- في 2018، قررت مي أن تطُلق "أبلكيشن" خاص بها عبر الهواتف الذكية يكون مناسبًا أكثر للفتيات، ويأتي تلبية لرغباتهن في التأنق، ويحمل التطبيق عنوان "Mai Ezz Eldin".

- وشاركت مي عز الدين رمضان الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، بطولة أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد العظيم، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

وكان لموقع "Arabwood" لقاء مع عدد من نجوم ونجمات العرض المسرحي منهم الفنانة مي عز الدين التي أعربت عن سعادتها بالتواجد في الحدث الفني الأهم في الوطن العربي وعن الدعم الذي لمسته من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وعلقت "مي" على مشاركتها بمسرحية "زواج إصطناعي" قائلة: "المسرحية دي من ساعة ما اتفقت عليها ومضيت والدتي المرض اشتد عليها الفترة اللي فاتت وأنا سافرت في التوقيت ده وهي بدأت غسيل كلوي وكان كل همي أوفي الاتفاق اللي اتفقته واجي أقدم حاجة حلوة وأكون قد الاختيار وقد الدعم اللي أنا شوفته من البلد ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ ومن هيئة الترفيه".