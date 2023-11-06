كيف تفاعل نجوم الفن مع تصريحات بيومي فؤاد عن محمد سلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع تصريحات الفنان بيومي فؤاد الأخيرة عن الفنان محمد سلام بشأن اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي" قبل عرضها بأيام قليلة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونستعرض لكم ردود فعل النجوم بشأن تصريحات بيومي فؤاد في السطور التالية:

كاملة أبو ذكري

كتبت المخرجة كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وأضافت: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن، يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة إنتم آخر ناس تتكلموا عنها".

الناقدة ماجدة خير الله

الناقدة الفنية ماجدة خير الله، كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الفنانين اللي كانوا مصفوفين خلف بيومي، رأيهم إيه في اللي عمله واللي قاله؟ لو حد منهم له موقف محترم ومختلف ليه ما يطلعش ويقول ان بيومي فؤاد لا يمثلني".

وأضافت: "أما إذا كان كلهم موافقين على هذا الموقف المهين، يبقى عليه العوض في الفن المصري!".

عمر حسن يوسف

كتب الفنان عمر حسن يوسف، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "فن إيه اللي بتقدمه.. ده أنت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط و أخرهم اللي طلعت عملته على المسرح".

وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر، ببرنامج "تفاصيل": "الطرفان لم يخطئان.. بيومي فؤاد كان بيتكلم من منطلق تاني.. أنا مش هدافع عن الإتنين أنا هتكلم بشكل حيادي كل شخص ليه وجهة نظر، هل مصانع الأسحلة اللي بيقتلوا بيها فلسطين بمنتهى القسوة وقفت!؟.. هل الأرض بطلت تطرح!؟، ده اللي كان عاوز يقوله بيومي فؤاد ومحمد سلام".

عفاف مصطفى

كتبت الفنانة عفاف مصطفى، عبر حسابها على فيسبوك: "يا راجل طالع تعيط وتشحتف وأنت شافط كل الأدوار اللي في السوق مش عاتق ولا سايب فرصة لزملائك الأكفاء اللي مش لاقيين شغل وبيوتهم تعبانة.. بتبكي وتمثل على السعوديين كمان؟.. هو أنت ناقصك فلوس؟".

تصريحات بيومي فؤاد

جاءت تصريحات الفنان بيومي فؤاد التي أثار من خلالها حالة من الجدل، كالتالي:

- بنشكر دعمكم وبنشكر مساندتكم لأنور ولينا.. أنا فنان مصري وليا الشرف.

- جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، مش جايين نضحك احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا.

- شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهوره في كل الدول، شيء عظيم إني أخرج اتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري أنا بشرف بلدي.

- من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا.

- أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم.

- إحنا بنقدم فن.. بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن تحياتي لحضراتكم أنا آسف.

- أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف.

- إحنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن.

وتعد مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، بيومي فؤاد، محمد أنور، وعدد كبير من الفنانين.