تامر حبيب يوجه الشكر لـ ويجز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة شكر لمطرب الراب ويجز، بعد إعلان الأخير التبرع بجزء من حفلته الغنائية التي يحييها اليوم الاثنين في لوس أنجلوس الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشر تامر حبيب، صورة ويجز، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "روح يااأبني ربنا يحفظك ويحميك ويحبب فيك خلقه كمان وكمان".

وكانت الجهة المنظمة لحفل ويجز، أعلنت في بيان نشرته عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيه: "بينما تنفطر قلوبنا علي أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية".

وأضاف البيان: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات، وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة و رفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة و الوعي".

ويجز من جهته، شارك في وقفات احتجاجية ضد القصف في لندن وأمريكا، وحرص على الظهور في حفلاته التي أقيمت في كندا، والولايات المتحدة، على الظهور بالشال الفلسطيني ورفع علم فلسطين، ودعا جمهور حفله الذي أقيم في كندا، لمشاركته هتاف "الحرية لفلسطين".

ويعد حفل ويجز المقام مساء اليوم الإثنين، ضمن جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت البداية في نيويورك، وبعدها في واشنطن ثم فلوريدا، وهيوستون، قبل ختامها في لوس أنجلوس.