طارق الشيخ يعلن وفاة خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان طارق الشيخ، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، عن وفاة خاله.

وكتب الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى خالي، أرجوا الدعاء له بالرحمة".

يذكر أن طارق الشيخ، طرح يوم 4 نوفمبر الجاري، أغنية "لما النفس تهون على النفس"، وذلك دعما للقضية الفلسطينية.

ونشر الشيخ، الأغنية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "لما النفس تهون على النفس والرحمة اللي مبنا تموت، عايزين نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يصبر أهلنا في فلسطين".

وطرح طارق الشيخ قبلها، أغنية "حنفية الجدعنة" على موقع "يوتيوب" وهي من كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردني.