مايا دياب تدعو لـ لبنان: "لا نريد الحرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب للشعب اللبناني، بعد إسقاط الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع"تويتر": "الله يحمي لبنان والجنوب وأهلنا بالجنوب".

وأضافت في تغريدة أخرى: "من يومين قلنا وطالبنا لبنان لا يريد الحرب، لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء، للأسف".

وأسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية فوق أجواء النبطية في لبنان، وذلك حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية للمقاومة الإسلامية أطلقت صاروخ أرض- جو نحو مسيرة في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.