بيومي فؤاد يفقد نصف مليون متابع على "فيسبوك" بعد تصريحاته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار الفنان بيومي فؤاد، حالة من الجدل بين متابعيه عبر السوشيال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة عقب عرض إحدى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي أشار البعض إلى أنه يوجه حديثه خلالها للفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المسرحية.

جاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية قبل أيام قليلة من موعد عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليحل بديلا له الفنان محمد أنور.

وتسببت تصريحات بيومي فؤاد، في فقده 500 ألف متابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فبعدما وصلت صفحته إلى 9 ملايين و800 ألف متابع، انخفضت حتى اللحظة التي كتبت فيها هذه الكلمات إلى 9 ملايين و300 ألف متابع.

كما تحولت أيضا أغلب التفاعلات السابقة من قبل متابعيه على تدويناته التي نشرها في وقت سابق من إيموجي "قلوب ولايكات" إلى إيموجي "غضب".

جاءت تصريحات بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالتالي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك .. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض بالسعودية.

"زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل. وشارك في بطولتها مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.