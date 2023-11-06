"لا أتمالك نفسي عند معرفتي"..محمد صبحي ينعى طليقة مدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد صبحي، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري.

ونشر صبحي، صورة الراحلة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "وداعا ليلى يوسف صديق..

إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك".

وتابع: "كنتي إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص.. صداقة دامت أكثر من ثلاثين عاما وأخرها أسبوعين أكتب لك رسائل واتصل يوميا.. ولا مجيب".

وأضاف محمد صبحي: "دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".

يذكر أن، المؤلف عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة طليقة مدحت صالح، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "وماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم ليلى صديق".