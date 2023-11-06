فن ومشاهير

"لا أتمالك نفسي عند معرفتي"..محمد صبحي ينعى طليقة مدحت صالح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد صبحي، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري.

ونشر صبحي، صورة الراحلة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "وداعا ليلى يوسف صديق..
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك".
وتابع: "كنتي إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص.. صداقة دامت أكثر من ثلاثين عاما وأخرها أسبوعين أكتب لك رسائل واتصل يوميا.. ولا مجيب".
وأضاف محمد صبحي: "دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".

يذكر أن، المؤلف عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة طليقة مدحت صالح، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "وماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم ليلى صديق".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا