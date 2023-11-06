نادين نسيب نجيم تفجر مفاجأة بشأن اعتزالها التمثيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

فجرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مفاجأة بشأن موقفها من اعتزال التمثيل.

وقالت نادين، في تصريحات خلال مؤتمر "هي هب Hia Hub": "أنا شخص أفكر إذا قررت الاعتزال أحب أن يكون في قمة نجاحي، هذه هي طريقة تفكيري وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون قريبا جدا".

وعن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، أضافت: "لولا إصرار المنتج صادق الصباح لم أكن أريد التواجد في رمضان 2024 وفكرت أن أخذ إجازة وأمضي الوقت مع أولادي لكن أستاذ صادق الصباح صمم على تواجدي في رمضان".

يذكر أن، نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وأخيرًا" وشاركها البطولة قصي خولي، منى واصف، وسام صباغ، وعدد من الفنانين.

