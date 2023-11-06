فجر السعيد توجه رسالة إلى بيومي فؤاد بعد تعرضه للهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على توجيه رسالة للفنان بيومي فؤاد، بعد تعرضه لانتقادات عبر مواقع التواصل، بسبب الكلمة التي ألقاها عقب نهاية عرض مسرحية " زواج اصطناعي".

فجر، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت: "بيومي فؤاد، يا جبل مايهزك ريح… تعلم إن الموضة الهجوم عليك للوصول إلى رأس الأخبار ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب.. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد.. كمل نحبك ونحب فنك الذي لا يقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات".

الفنان بيومي فؤاد، تصدر قوائم تريند موقع "إكس"، بعد الإنتقادات التي تعرض لها، بعد تداول مقطع فيديو، ظهر به وهو يلقي كلمة بعد نهاية أول ليالي عرض مسرحية "زواج إصطناعي".

و علق بيومي، في كلمته على إعلان الفنان محمد سلام، اعتذاره عن المشاركة في العرض، وقال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري".

وفي حديثه إلى الجمهور، قال: "إنتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا، أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم، إحنا بنقدم فن.. بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن تحياتي لحضراتكم أنا آسف".

بيومي، في ختام كلمته، قال: "أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، إحنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف".