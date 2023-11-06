شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. سامح عبد العزيز وأيمن سلامة يجتمعان فى مسلسل "صدفة" لـ ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المؤلف والسيناريست أيمن سلامة هذا العام مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة الثالثة في عمل درامي جديد برعاية النجمة ريهام حجاج حيث يجهزان لمسلسل "صدفة" الذى يجهز للعرض خلال رمضان 2024.

وتجمع الثلاثي تفاهم وراحة نفسية حسب تصريحات السيناريست أيمن سلامة لـ ”الخليج 365”، حيث التقى الثلاثى من قبل فى مسلسل "يوتيرن" وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز

والعمل الثانى الذى جمع بين المخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أيمن سلامة هو مسلسل "جميلة" الذى عرض في رمضان 2023 مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.