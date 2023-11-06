شكرا لقرائتكم خبر عن استوديوهات هوليوود تقدم "عرض نهائي" في محاولة لإنهاء إضراب الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت استوديوهات هوليوود ما وصفته بعرضها "الأخير والأفضل " لنقابة الممثلين، في مسعى لإنهاء الإضراب المستمر، ويأتي العرض في نهاية موجة متجددة من المفاوضات بين المجموعتين، والتي جرت على مدى الـ 12 يومًا الماضية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ومن المقترحات الجديدة تتضمن مكافأة متبقية متزايدة لـ مسلسلات البث الأكثر شعبية، مع حصول الممثلين في تلك الأعمال على ضعف المكافأة بموجب المسلسل الجديد.

وتسعى الحزمة أيضًا إلى معالجة مخاوف الجهات الفاعلة بشأن التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، مع زيادة كبيرة في الحماية، حيث بدأت SAG-AFTRA، نقابة ممثلي الشاشة - والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو، إضرابها في 14 يوليو الماضى بسبب نزاع عمالي مستمر مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون (AMPTP).

استؤنفت المحادثات بين الطرفين، لكنها انهارت مرة أخرى في 11 أكتوبر الماضى، حيث قالت الاستوديوهات إن المفاوضات "لم تعد تحركنا في اتجاه إيجابي".

وبالتالي فشل الجانبان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة، حيث تطالب SAG-AFTRA بزيادة الأجور وحصة من إيرادات البث والحماية من تكرار صور وأصوات الممثلين بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتم تعليق معظم إنتاج الأفلام والتليفزيون الأمريكي في الاستوديوهات الكبرى منذ بدء الإضراب.

وفقًا لمجلة Variety، عُقد اجتماع Zoom يوم السبت 4 نوفمبر الجارى، والذى شارك فيه كبار القادة من سبعة استوديوهات مختلفة، بما في ذلك بوب إيجر من ديزني، وديفيد زاسلاف من شركة Warner Bros. Discovery، ودونا لانجلي من NBCUniversal، وتيد ساراندوس من Netflix.

ويشير التقرير إلى أن ساراندوس قال للنقابة في الاجتماع: “لم نأتِ نحوك فحسب، بل جئنا إليك على طول الطريق"، ومن المتوقع الآن أن تستجيب SAG-AFTRA للعرض الجديد في الأيام المقبلة، مع إمكانية إجراء مزيد من المحادثات مع AMPTP لمناقشة نقاط محددة في الصفقة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أعضائها يوم السبت 4 نوفمبر الجارى، كتبت SAG-AFTRA: "نحن نراجع وننظر في استجابتنا في سياق القضايا الحاسمة التي تم تناولها في مقترحاتنا، وكما هو الحال دائمًا، ما لم يكن الأمر من نقابتكم، يرجى عدم تصديق أي مصادر أو شائعات خارجية"، وشاركت نقابة الكتاب الأمريكية، وهي اتحاد أمريكي يمثل كتاب السيناريو، في تحرك صناعي في الأشهر الأخيرة، لكن هذا النزاع انتهى في 27 سبتمبر الماضى.

وبحسب موقع " Hollywood Reporter"، عقد اجتماع عبر تطبيق "زووم" يوم 17 أكتوبر الماضى بين قادة النقابات ومجموعة من نجوم هوليوود البارزين، من بينهم جورج كلوني وسكارليت جوهانسون وروبرت دي نيرو، واقترح الممثلون أن أصحاب الدخل الأعلى يمكنهم دفع المزيد من الرسوم النقابية، والتي قدروا أنها ستدر 50 مليون دولار سنويًا.

وردًا على الاقتراح، قالت SAG-AFTRA: "هذا المفهوم السخي يستحق النظر، لكنه لا يرتبط بأي حال من الأحوال بهذا العقد الحالي ولن يكون له أي تأثير عليه أو حتى كموضوع للمفاوضة الجماعية".