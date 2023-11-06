شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا ومحمد العدل يشاركان فى جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق - طليقة الفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض، إذ تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبد الرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم"

جدير بالذكر أن ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.