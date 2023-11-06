شاهدوا صورة صادمة لجسيكا سيمبسون تتجرّأ على نشرها بعد تعافيها من الادمان…لن تصدّقوا كيف ظهرت

احتفلت مغنية البوب الأميركيّة جيسيكا سيمبسون بمرور ستّة أعوام على استعادة حياتها الطبيعية بعد توقّفها عن الإدمان على الكحول، وذلك من خلال مشاركة متابعيها بصورة لها لا يمكن التعرّف عليها، حيث ظهرت جالسة تحت أشعة الشمس مرتدية ثيابًا رياضيّة وردية اللون. وعلى الرغم من نشرها الصورة في العام ٢٠٢١، إلّا أنّها علّقت قائلةً:” هذا الشخص هو نسخة لا يمكن التعرّف عليها مني في صباح باكر من مطلع شهر تشرين ٢/ نوفمبر ٢٠١٧.

وتابعت جيسيكا بأنّه كان لديها الكثير لاستكشافه، وبأنّها كانت على علم في تلك اللحظة بالسماح لنفسها في استعادة نورها وإظهار تفوّقها على نفسها في معركتها الداخلية نحو احترام الذات، وهي وصفت رحلتها في استعادة وعيها واتزانها بالقول” أردت أن أشعر بالألم كي أتمكّن من حمله كأنّه وسام شرف. رغبت بأن أعيش حياة قائد وأحطّم الروتين للتقدّم الى الأمام، فلا أنظر الى الوراء بندم على أيّ خيار اتخذته وسأتخذه في ما بقي لي من حياة في هذا العالم الجميل.

وكسائر الذين وضعوا حدًّا لإدمانهم على احتساء الكحول، شهدت جيسيكا تحوّلاً كاملاً في جسدها فخسرت من وزنها الكثير، وتآلفت بلطف مع مخاوفها وتقبّلت التفاصيل الحزينة فقط من حياتها فامتلكت على قوّتها الذاتية بشجاعة عاطفية.

وكانت المغنية الأميركية قد كشفت في سيرتها الذاتية بعنوان ” الكتاب المفتوح” في العام ٢٠٢٠ كيف كانت تمزج الحبوب مع الكحول أثناء علاقتها بجون ماير بعد طلاقها من ميك لاشي. وأوضحت كيف كان ماير ذكيًّا في تحويل محادثاتهما الى مبارزة وديّة لصالحه. وكانت كلّما حاولت القفز فوق عباراته والبوح بما ما لديها، يرفع هو من مستوى التحدي ما يجعلها تلوذ بالصمت، خوفًا من خيبة أمله، الى درجة انها كانت تستعين أحيانًا بأحدهم للتدقيق في قواعد رسائلها النصّية اليه.

وبحسب ما ورد في الكتاب، فالمغنية كانت تعاني من نوبات القلق التي دفعتها الى مزيد من الشرب علّها بذلك تخفي انهيار اعصابها. وكانت بداية رحلتها في عالم الكحول.