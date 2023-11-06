برومنسية وعشق كبيرَين، هكذا عايدت هبة طوجي زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده

احتفلت الفنانة هبة طوجي بعيد ميلاد زوجها الفنان الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف، إذ نشرت صورة رومانسية تجمعها معه وعلّقت عليها قائلة: “بيتي وقلبي ومكاني الآمن عيد ميلاد سعيد ابراهيم معلو، أحبك”.

هبة وابراهيم احتفلا بزفافهما في ١٩ أيلول ٢٠٢٠ في باريس، ثم رُزقا بأول مولود لهما في ٢٣ حزيران ٢٠٢١ وأطلقا عليه اسم نائل معلوف، ثم رُزقا بطفلة في 22 شباط 2023 أطلقا عليها اسم “ريتا آية معلوف.

على صعيد الحفلات، ينتظر جمهور الفنانة هبة طوجي بحماس بالغ حفلاتها الفنيّة الغنيّة بالاستعراضات الموسيقية التي تحييها على أهم المسارح العالميّة في البلدان العربيّة والغربيّة. ومن ضمن حفلاتها القادمة ما كشفت عنه عبر صفحتها على انستغرام حيث اعلنت عن حفل فنيّ على مسرح الأولمبيا في باريس في ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٤، وحفل فني في بريطانيا تلتقي خلاله بجمهورها من الجالية العربية على مسرح قاعة Cadogan Hall في العاصمة لندن.

والأمسية التي شوّقت الفنانة جمهورها اليها ستقام في ١٢ شباط/ فبراير ٢٠٢٤ بقيادة وإخراج المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.