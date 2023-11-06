بعد صداقة دامت أكثر من 30 عاماً .. محمد صبحي يخسر أعز الناس وينعاها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري محمد صبحي صديقته السيدة ليلى الصديق حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي:"وداعا ليلى يوسف صديق أنا لله وانا إليه راجعون، لا اتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك كنتي انسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والاخلاص، صداقة دامت أكثر من ثلاثين عاما وآخرها اسبوعين اكتب لك رسائل واتصل يوميا ولا مجيب دعائي الى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".



وكانت توفيت الزوجة السابقة للفنان المصري مدحت صالح السيدة ليلى الصديق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ليلى وهي والدة ابن مدحت صالح المخرج أدهم مدحت صالح، تدهورت حالتها الصحية، ما أدى إلى رحيلها.