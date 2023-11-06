ميرنا وليد - بيروت - اختتمت فعاليات المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، وكتبت الممثلة المصرية إلهام شاهين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مبروك ختام المهرجان المصرى الأمريكى للسينما و الفنون دورة المخرج السورى العالمى مصطفي العقاد والنجم المصرى العظيم أحمد زكى رحمة الله عليهما أسعدونا بفنهم الجميل ومبروك جائزة أحسن ممثل للنجم الرائع صديقى العزيز كريم عبد العزيز عن فيلم بيت الروبى، شعار المهرجان فلسطين فى القلب".
وكان قد تم تكريم إلهام شاهين في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في المهرجان، وارتدت إلهام على ارتداء الزي الوطني الفلسطيني خلال تكريمها.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تودع المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بالكوفية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.