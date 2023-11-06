إلهام شاهين تودع المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بالكوفية الفلسطينية

ميرنا وليد - بيروت - اختتمت فعاليات المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، وكتبت الممثلة المصرية إلهام شاهين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مبروك ختام المهرجان المصرى الأمريكى للسينما و الفنون دورة المخرج السورى العالمى مصطفي العقاد والنجم المصرى العظيم أحمد زكى رحمة الله عليهما أسعدونا بفنهم الجميل ومبروك جائزة أحسن ممثل للنجم الرائع صديقى العزيز كريم عبد العزيز عن فيلم بيت الروبى، شعار المهرجان فلسطين فى القلب".



وكان قد تم تكريم إلهام شاهين في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في المهرجان، وارتدت إلهام على ارتداء الزي الوطني الفلسطيني خلال تكريمها.