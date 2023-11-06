مايا دياب بكلمات مؤثرة بعد استهداف أطفال عيناتا

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة مؤثرة عما حدث يوم أمس في بلدة عيناتا اللبنانية حيث أودى القصف الإسرائيلي بحياة 3 فتيات وجدتهن.

فكتبت مايا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مجزرة يوم أمس طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة عيناتا وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق اهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي ..عائلة كاملة، ٣ ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا ان يصبحوا شهداء ولا ضحايا ، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان ولكن الحقيقة للاسف تقول عكس ذلك . لبنان بلد الوجع والحرب اللي ما وقفت فيه ولا يوم ..الله يرحم هالعائلة وتكون ريماس ، تاليين، وليان بالجنة ويكون مع الأم اللي عم تحارب الموت بالمستشفى ".

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