بالصور- كيم كارداشيان تعايد والدتها كريس جينر في يوم ميلادها بهذه الكلمات

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ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والدتها كريس جينر بيوم ميلادها من خلال صور ولحظات تجمعهما نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت كيم على الصور بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم كله! من الصعب جدًا أن أصف بالكلمات ما تعنيه بالنسبة لي ولجميع أطفالك.
مستوى الدعم الخاص بك لا مثيل له. أنت تعريف الحب غير المشروط. ونحن جميعا نشعر بذلك بعمق. أعلم أنني محظوظ جدًا لأنك أمي وأفضل صديق. أنا أعتز بك ولا أعتبر أي شيء تفعله من أجلنا أمرًا مفروغًا منه. أنت الملكة التي بدأت كل شيء وتواصل تحقيق كل أحلامنا. أنا أحبك يا أمي".
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