بالفيديو- كيفين هارت يرقص مع أولاده..وهذا ما فعله إبنه الصغير

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي كيفين هارت مقطع فيديو عبر حسابه الخاص ظهر فيه وهو يرقص مع أولاده بمشهد طريف، إلا أن من خطف الأنظار كلها كان إبنه الصغير حيث تفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال التعليقات مشيرين إلى خفة دم إبن كيفن وبراعته بالرقص.



وفي وقت سابق، أثارت إحدى الصور للممثل الكوميدي كيفين هارت بعض الارتباك لدى المعجبين، إذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حضر الممثل حفلة مايكل روبن وايت السنوية، وشهدت الحفلة مرة أخرى مجموعة من ألمع المشاهير بما في ذلك نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان، الفنان آشر، الفنانة جنيفر لوبيز، الفنانة بيونسيه والعديد غيرهم.

وفي الحدث المرصع بالنجوم، التقط هارت صورة مع عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، وتأكد الاثنان من حمل زجاجات الكحول.

وظهرت العارضة في فستان قصير ، بينما ارتدى الممثل الكوميدي من جانبه، قميصًا بأزرارًا وسروالًا سروالًا. لكن لم يكن الخمور هو الذي جذب انتباه المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، إنما الطريقة التي ظهرت بها كيندل، إذ من زاوية التقاط الصورة، بدت نجمة جينر كما لو كانت مقطوعة من الورق المقوى، وكان الرواد يواجهون صعوبة في فك تشفير ما إذا كانت الصورة حقيقية أم لا.

