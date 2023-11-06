أغانٍ هندية من نوع خاص في حفل ساهر بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - من منّا لم يكن له ذكريات مع الأغاني الهندية الشهيرة في فترتي الثمانينيات والستيعينيات، التي اقترنت بمشاهدتنا لأفلامهم ومتابعتها عن كثب والاهتمام بأمور أبطالها، لذلك تأتي ليالي الإمارات الغنائية بحفل هندي مميز يجمع أشهر نجوم الغناء في تلك الفترة.

موعد حفل الأغاني الهندية القديمة في الإمارات

تلك الأغاني التي سمعنا صوتها بأداء تمثيلي من أشهر نجوم بوليوود “شاه روخان، أمير خان، أشكاي كومار، سلمان خان، كاريشما كابور وغيره”، لنرى في ذلك الحفل الوجوه الحقيقية لتلك الأصوات التي لطالما ارتبطنا بها وعرفنا الأنغام الهندية من خلالهم.

يقام الحفل في الـ10 من ديسمبر القادم، داخل أحد المتنزهات الكبرى في دبي، مع رموز الغناء الهندي، وهم "Udit Naryan، Alka Yagik،Kumar Sanu،Abhijeet Bhattacharya”، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

سلسلة من الحفلات الهندية والباكستانية في الإمارات

واستكمالا لسلسة الانغام الهندية في الإمارات، سوف تستقبل المغني الشهير إريجيت سنج"، في الـ 18 من نوفمبر الجاري، داخل جزية ياس أيلاند بالعاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص به.

كما تشهد الإمارات سلسلة من الحفلات الغنائية لأشهر مغنيّ الهند وباكستان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، على مسارح الإمارات المختلفة.

وتستمر الإمارات في خريطة حفلاتها الغنائية في آواخر عام 2023 بحفلات عربية وعالمية في مختلف المدن، أبرزها “دبي، أبو ظبي، الشارقة، المجاز”.

وكانت قد أجلت الإمارات عدد من حفلاتها الغنائية خلال أكتوبر الماضي للهضبة عمرو دياب والفنانة أنغام، تضامنًا مع الأحداث العصيبة الراهنة التي تعيشها فلسطين.

كما أقامت الإمارات فعاليات غنائية جديدة بعنوان “مهرجان الفن الجميل”، واستقبلت فيه مجموعة غنائية عربية مميزة، منهم “وائل كفوري، تامر عاشور”، وليلة مع نجوم التسعينيات “هاني شاكر، حميد الشاعري، سيمون، هشام عباس”.