رانيا يوسف تعتذر عن "أولاد الحاج متولي"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذرت النجمة رانيا يوسف عن المشاركة في المسلسل الجديد "أولاد الحاج متولي"، والذي من المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، كما انتشرت أخبار بأن العمل هو امتداد للمسلسل الشهير"عائلة الحاج متولي" الذي تم عرضه في رمضان 2001، وحاز على إعجاب الكثير من الجماهير وقت إذاعته.

وقالت النجمة وفاء عامر خلال تصريحات سابقة، أن مسلسل "أولاد الحاج متولي" هو ليس تكملة لمسلسل "عائلة الحاج متولي" للنجم الراحل نور الشريف، لأنه لا يمكن تعوضه أو حتى ملئ الفراغ الذي تركه ، ولكن كل الحكاية أن العنوان متشابه فقط مع المسلسل.

تفاصيل مسلسل "أولاد الحاج متولي"

مسلسل "أولاد الحاج متولي" سيعرض في 30 حلقة، وهو من بطولة نيرمين الفقي ،وفاء عامر، إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبدالجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبدالله العامري وآخرون، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

قصة مسلسل "أولاد الحاج متولي"

قصة مسلسل "أولاد الحاج متولي" تتناول ما حدث لأبناء الحاج متولي الذي جسده الفنان الراحل نور الشريف، بعد مرور 20 عامًا على رحيله، ومحاولات أبنائه الحفاظ على ثروة أبيهم، ويرصد تغير العادات والتقاليد بين جيل الآباء وجيل الأبناء.



"أبطال مسلسل "عائلة الحاج متولي"

عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في موسم رمضان 2001، وضم باقة من ألمع نجوم التمثيل في مصر، على رأسهم نور الشريف، غادة عبدالرازق، ماجدة زكي، سمية الخشاب ورجاء الجداوي وسمية الخشاب ومونيا ورانيا يوسف ومصطفى شعبان ، إنعام سالوسة ، فادية عبدالغني ، ميمي جمال، رجاء الجداوي، وسامي مغاوري، عايدة رياض، وكان من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي..

تدور أحداث "عائلة الحاج متولي" حول الحاج متولي الثري العصامي، الذي تزوج 5 مرات: الأولى زبيدة من أجل المال، والثانية أمينة من أجل نفوذ عائلتها، ونعمة الله الثرية ومديحة مأمورة الضرائب وأخرى خامسة كانت تطمع في ثروته.