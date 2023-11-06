دعاء صلاح توجه رسالة قاسية لـ بيومي فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - شن عدد من المشاهير، هجومًا على الفنان بيومي فؤاد، بعدما ظهر في مقطع فيديو ينتقد الفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وكانت الإعلامية دعاء صلاح، ضمن الذين هاجموا الفنان بيومى فؤاد وذلك بعد نتقاده للفنان محمد سلام لعدم مشاركته فى مسرحية زواج إصطناعى، والذى يعرض فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وقالت خلاله: "بجد انت مفاجأة غير سارة، للأسف محمد سلام أنسان بس عنده مشاعر ، للأسف في وقت الإنسانية بقت محرمة ".

وتابعت دعاء صلاح، قائلة:" أنت شفت بس محمد سلام وعقلك وقلبك استوعب انك تدخل بيتك متلاقيش البيت ولا أصحاب البيت ولا حبايبك وجيرانك ولا معارفك عارف يعني ايه تفقد كل من أحببت للأسف الإنسانية لاتشتري.

بداية أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه" من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا ".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد سلام أعلن انسحابه منذ أيام قليلة من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث التى تجرى في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى علي موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".