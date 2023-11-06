هيفاء حسين تفقد صوتها .. حقيقة أم شائعة

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد كبير من رواد صفحات السوشيال ميديا المختلفة ،اخبار تفيد بأن النجمة البحرينية هيفاء حسين فقدت صوتها، إثرتعرضها إلى وعكة صحية.

وقالت هيفاء حسين إن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة،موكدة أنها ليست مهددة إطلاقًا لفقدان صوتها.

واستكملت حدثها قائلة:" تعرضت إلى وعكة صحية خفيفة بسبب تغير الجو،و تلقيت العلاج وتحسنت حالتي ".

بداية المسيرة الفنية

دخلت هيفاء المجال الفني بوصفه هوايةً في البداية عبر أحد برامج مسابقات الغناء في أواخر التسعينيات الميلادية، قبل أن تؤدي عدداً من الأدوار في أعمالٍ دراميةٍ منوَعةٍ، وتصل إلى أدوار البطولة بدءاً بمسلسل "اللقيطة".

وقدمت الفنانة البحرينية شخصياتٍ كثيرةً، ما زالت عالقةً في ذاكرة المشاهدين، خاصةً الخليجيين، غلب عليها دور المرأة الطيبة، والمرأة المعطاءة.

مشاركاتها في الأعمال السعودية

شاركت هيفاء في أعمالٍ كثيرةٍ بالدراما السعودية، وأبدعت فيها، ونالت استحسان الجمهور السعودي والخليجي نظير إتقان شخصياتها، من أبرزها مسلسل "دمعة عمر" من إنتاج التلفزيون السعودي، تأليف أسمهان توفيق، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، والمسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، الذي بدأ إنتاجه عام 1992، وأخرجه عددٌ من المخرجين، منهم عامر الحمود، والراحل عبدالخالق الغانم، وهشام شربتجي، ومحمد عايش، ومحمد القفاص.

كذلك مثلت الفنانة البحرينية في مسلسل "دولاب الزمن" الذي تمّ تصويره في السعودية والأردن، من إخراج الأردني محمد العوالي، و"امرأة لا تشبه القمر" تأليف علاء حمزة، وإخراج أحمد دخيل الله، و"مجاديف الأمل"، وهو مسلسلٌ تراثي، تم تصوير أحداثه في مدينتَي الأحساء والدمام، ومنطقة كيرلا الهندية، وأخرج موسمه الأول المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، بينما أخرج الثاني العراقي حسن حسني العبيدي.

وفي استمرارٍ لتألقها الفني، أبهرت هيفاء جمهورها بدورها في مسلسل "الساكنات في قلوبنا"، الذي قُدِّم في ثلاثة مواسم، وتناوب على إخراجه عددٌ من المخرجين، منهم فيصل يماني، ومحمد العلمي، وسمير عارف، وأيمن شيخاني، والمهند فرزات.

كما ظهرت في مسلسل "ليلى"، الذي تكون أيضاً من ثلاثة مواسم، وأخرجه عامر الحمود، و"جاري يا حمودة" من إخراج وليد العاقل، و"قلب أبيض" إخراج سامي العلمي، و"المقطار" إخراج حسين ابل، و"ملحق بنات" إخراج عامر الحمود، و"يا تصيب يا تخيب" إخراج عبدالخالق الغانم، و"هذا حنا" إخراج فهد الحمود، ومسلسل "طريق المعلمات" إخراج سائد بشير الهواري.