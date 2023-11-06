التفاصيل الكاملة لشخصية درة في "الذنب"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة درة عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "الذنب" بطولة النجم هاني سلامة ، إذ تجسد درة شخصية طبيبة نفسية وتدور بينها وبين النجم هاني سلامة قصة حب خلال الأحداث .

ويواصل فريق العمل تصوير المسلسل، العمل يدورفي إطار اجتماعي نفسي تشويقي، ومكون من 15 حلقة فقط ومن المفترض أن يتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل من بطولة هاني سلامة ، درة، ماجد المصري ، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن هاني سلامة ودرة سبق واجتمعا في 3 أعمال قبل مسلسل الذنب، وهي فيلم الأولة في الغرام في 2007، ومسلسلي نصيبي .

وقسمتك في 2016 وبين السما والأرض في رمضان 2021

ومن ناحية أخرى، تستعد درة لعروض مسرحيتها عروسة من جهة إلكترونية في موسم الرياض 2023، ويشاركها في بطولتها أحمد عيد، محمد ثروت، ياسر الطوبجي، بدرية طلبة، مصطفى البنا، وصلاح الدالي.

وخاضت درة سباق رمضان الماضي 2023 بمسلسل الأجهر، الذي شاركت في بطولته مع عمرو سعد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل، وأنوشكا، وكان العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.