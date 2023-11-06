شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة 18 مسلسل صوت وصورة.. النيابة تستدعى ابن نجلاء بدر ويعترف بالمنشطات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت النيابة حازم ابن نجلاء بدر في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، الذى يذاع على قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث اعترفت زميلته في المدرسة، إنهما كانا متواجدين في عيد ميلاد مع زملائهما ولكنه ترك عيد الميلاد عندما تلقى رسالة من أحد المجهولين، وهو ما جعل الشك يدب في قلب حسين بيه ضابط التحقيقات.

وبعد التحقيق حاولت نرمين والدة حازم أن تتناقش مع ابنها عن تلك الواقعة، حيث اعترف لها أنه ترك عيد الميلاد وذهب لشخص مجهول حتى يشترى منه منشطات من أجل بطولة الملاكمة، وإذا اعترف بتلك المنشطات سيشطب من بعة الملاكمة، وفضل ألا يعترف حتى لا يتعرض لضياع مستقبلة.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.