مارتن سكورسيزي يواصل بالنجاح من خلال "Killers of the Flower Moon" وهذا ما وصل إليه

ميرنا وليد - بيروت - يحقق المخرج العالمي مارتن سكورسيزي نجاحاً كبيراً من خلال فيلم Killers of the Flower Moon في صالات العرض العالمية، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني عالمياً حيث حقق إيرادات وصلت إلى 47 مليونًا و277 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 44 مليون دولار في صالات العرض العالمية ليبلغ إجمالي إيراداته 91 مليونًا و277 ألف دولار.



فيلم Killers of the Flower Moon يجمع مجموعة من النجوم، منهم ليوناردو دي كابريو و روبرت دي نيرو و ليلي جلادستون، ويروي العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل، تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.