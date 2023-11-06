بالفيديو- على شكل acoustic..ناجي الأسطا يبدع بأغنيته "تحياتي"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني ناجي الأسطا مقطع من أغنيته التي تحمل إسم "تحياتي" والتي غناها على شكل cover إلى جانب البيانيست فادي سعادة، وذلك عبر حسابه الخاص، حيث ظهر ناجي واقفاً إلى جانب البيانو الذي يعزف عليه فادي ويؤدي أغنيته.



أغنية "تحياتي" طرحها ناجي سابقاً هذه السنة وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولص وتوزيع داني حلو، وتقول كلماتها:

"دفعت ثمن دروسي عمر وتعلّمت

تعلّمت أعرف إختار صح

تعلّمت ما روح للآخر مع الي ما بيستاهل

بس تعلّمت:

إبرم ضهري دغري وإنسى

تحِياتي

تحِياتي…لَلّي كان غلطة حياتي

تَحِيّاتي…والله ومن قلبي حَكياتي

تحِياتي…لَلّي كان غلطة حياتي

تَحِيّاتي…والله ومن قلبي حَكياتي

هَيدا ل عَلّمني دَرِس عنوانو الطيبه نَقِص

لَمّا أعطيها لشخِص مش خَرجو يكون بحياتي

هَيدا ل عَلّمني دَرِس عنوانو الطيبه نَقِص

لَمّا أعطيها لشخِص مش خَرجو يكون بحياتي

تحِياتي

فَضلو عليي كتير كبير لخَلاني عيد النظر

بحالي وبأشيا كتير بَدّا إعادة نظَر

في شَغله حَفّظني هيي مهما يغلى شخص عليي

ما بعمري خلّيه يصير بعيني أغلى من دمعاتي

هَيدا ل عَلّمني دَرِس عنوانو الطيبه نَقِص

لَمّا أعطيها لشخِص مش خَرجو يكون بحياتي

هَيدا ل عَلّمني دَرِس عنوانو الطيبه نَقِص

لَمّا أعطيها لشخِص مش خَرجو يكون بحياتي"