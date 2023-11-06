بعد الهجوم عليه .. فجر السعيد توجه رسالة لبيومي فؤاد

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة إلى الممثل المصري بيومي فؤاد بعد تصريحاته ضد محمد سلام بعد ان كان قد عبّر عن استيائه من حملات الهجوم التي يتعرض لها هو وزملائه المشاركين في موسم الرياض لهذا العام رغم الأحداث في غزة: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا .

.. احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا". وتابع : "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".

ووجه رسالة الى محمد سلام:"من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف"

وكتبت فجر السعيد:"بيومي فؤاد ياجبل مايهزك ريح… تعلم إن الموضه الهجوم عليك للوصول الى رأس الأخبار ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب .. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد … كمل نحبك ونحب فنك الذي لايقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات"