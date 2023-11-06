ممثلة لبنان بمسابقة ملكة جمال الكون مايا أبو الحسن تتألق بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت وصيفة ملكة جمال لبنان، وممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، مايا ابو الحسن بإطلالة رائعة.

وإرتدت مايا أبو الحسن فستاناً بقصة بلايز باللون الأسود لامع، قصير ومحدد عند منطقة الخصر.

وبدت مايا بالغة الجمال، وقد إعتمدت ماكياجاً ناعماً ييلق بملامحها، وتركت شعرها منسدل على أحد كتفيها.

وكانت مايا قد غادرت لبنان لتبدأ رحلتها بمسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور.

وشاركت مايا أبو الحسن الجمهور مجموعة صور وفيديو من المطار، وبدت وهي ترتدي جامبسوت باللون الأحمر، وتلف علم لبنان حولها، وحولها مجموعة من الأشخاص يحملون أعلام لبنان أيضاً.

وعلقت مايا على المنشور قائلة: "السلفادور، ها أنا قادمة!!!!!! سأغادر لبنان اليوم للمنافسة في ملكة جمال الكون بحماس واستعداد، حاملة آمال شعبي وأحلامه. مع كل خطوة، أصلي من أجل غد أكثر إشراقًا وسلامًا. أعدكم أن أبذل قصارى جهدي لأجعلكم فخورين، وأطلب دعمكم بشكل دائم".

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