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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للفنانة اللبنانية الغائبة عن الإعلام مايا نصري، برفقة أولادها الثلاثة ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني، لكنها لم تكشف عن وجوههم، وفضلت أن تتركهم بعيدين عن الإعلام.
وتزوجت مايا نصري من المخرج المصري إيهاب لمعي عام 2010 وإحتفلا بزواجهما وسط مجموعة مقربة جداً من الأهل والأصدقاء، وأقيمت مراسم الزواج في كنيسة سيدة الوردية في لبنان. رزق الثنائي بثلاثة أولاد، ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني.
وإبتعدت مايا نصري عن الساحة الفنية للإهتمام بعائلتها. مرت بفترة عصيبة بعد ولادة إبنها الذي كان يعاني من مشكلة في القلب وخضع لعملية جراحية وعانت كثيراً ولم تتحمل فكرة أن يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لأولاد مايا نصري الثلاث.. وهكذا بدت العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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