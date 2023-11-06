جمال العدل يكشف آسراره بالحبر السري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل المنتج جمال العدل، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها "حبر سري"، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة على شاشة القاهرة والناس.

ومن المقرر أن يكشف جمال العدل، تفاصيل أعماله المقبله، إضافة إلى كواليس فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان .

يذكر أن آخر أعمال المنتج جمال العدل فيلم “ع الزيرو”، بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم.

قصة فيلم ع الزيرو:

في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو

أبطال فيلم ع الزيرو:

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.