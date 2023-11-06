باسم سمرة يتصدر الترند بعد تبرعه للهلال الأحمر المصري لصالح الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان باسم سمرة ترند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تبرعه لصالح الشعب الفلسطيني خلال كواليس تصوير عدد من المشاهد الخارجية من فيلم "كتف قانوني" والذي يتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنانة هالة صدقي.

ونشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله برفقة الفنان باسم سمرة والمخرج سامح عبد العزيز من كواليس تصوير فيلم "كتف قانوني"، حيث قامت "صدقي" بالكشف عن تبرع العاملين بالمسلسل لصالح أهالينا في قطاع غزة منهم الفنان باسم سمرة في محاولة لإيصال المزيد من المساعدات للجانب الفلسطيني.

وعلقت الفنانة هالة صدقي بالفيديو قائلة: "احنا مش هنوصف احنا زعلانين ومتضايقين قد ايه علي اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل احنا هنشتغل وهنجيب فلوس وهنتبرع وكلنا هنتبرع" ليقاطعها المخرج سامح عبد العزيز قائلا: "احنا سلاحنا الأفلام"، وطالبت "هالة" المتواجدين من فريق العمل بالتبرع لصالح الشعب الفلسطيني، واستكملت "هالة صدقي" حديثها: "دي مهنة شريفة ومحترمة والحياة هتستمر".

كما علقت على الفيديو نفسه قائلة: "ياريت في حاجة بأدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمني من كل زملائي في كل الأستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطينن اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتي ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل وفخوره ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، اللهم يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

وتصدر الفنان باسم سمرة تريند محرك البحث جوجل إلى جانب عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حضوره مؤخرًا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقامتها نقابة المهن التمثيلية وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما والدراما التليفزيونية على رأسهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وانفعل "باسم" خلال الوقفة التضامنية وظل يردد العديد من العبارات التي نددت بانتهاكات الكيان الصهيوني منها "أرضي وأرضك مش للبيع، طظ في التطبيع" وعلق قائلا: "الكيان الصهيوني عايز يحتل سيناء، افتحولنا الحدود هناكلهم ونموتهم تحيا سيناء وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم صلاح عبدالله، ركين سعد، حنان يوسف، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان باسم سمرة كانت بمسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.