إيمان العاصي تطالب بخروج الأطفال من غزة: "ارحموهم وكفاية جبروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إيمان العاصي دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط مواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبتها بوقف إطلاق النار.

ونشرت "إيمان" بوست عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، أعربت خلاله عن غضبها لما يحدث للأطفال الفلسطينيين واستهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

وعلقت "إيمان" على الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة قائلة: "خرجوا الأطفال أرجوكم بس الأطفال، ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا احنا طيب انتوا ازاي كدا قلوبكم وعقولكم من ايه، ازاي قادرين تماطلوا كده، إزاي قاعدين مستنيين، انتم ازاي بتناموا عرب ايه وعروبة ايه وأديان ايه بس، الوضع مش وضع دبلوماسية يا عالم انتم مافيش فيكم رجا الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين، عارفين يعني إيه جوع وعطش أرجوكم كفاية جبروت، عارفة أنكم مش مشاعركم هي اللي بتحرككم وعارفة أنها حاجة تافهة عندكم بس ارحموا صرخة الأطفال بس".

كما كان للفنانة الأردنية صفاء سلطان ردًا على تعليق إيمان العاصي قائلة: "والله والله والله إسرائيل عملت كل حاجة عشان تصحي النخوة والرجولة والعروبة اللي فيكم، مستحيل الفيديو ده يبقى واقع ومحدش اتحرك".

يذكر أن إيمان العاصي شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي.