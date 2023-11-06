صلاح عبدالله ينتقد مروجي الشائعات: "لو غزة غالية عليكم نقطوها بسكوتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن غضبه من مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة إشعال الفتن من خلال مندسين ولجان إلكترونية تقوم بشق الصف.

ونشر "صلاح عبدالله" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "إلى فرسان الهري والهبد والفتي وترويج الإشاعات وإشعال الفتن بين الأشقاء، ياللي كلامكم ضرر وإنتوا فاكرينه درر، ومفيش مكلمة تفوتكم وحياة أبوكم، لأفض فوكم لو غزة غالية عليكم نقطوها بسكوتكم".

وعلق الفنان صلاح عبدالله على محاولة البعض إشعال الفتنة بين الشعب المصري وشعوب البلدان العربية وسط تصاعد الأحداث في غزة ومواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وعلق قائلا: "فيه حاجة عايز أقولها واللي يقتنع شكرًا واللي مايقتنعش براحته بس بدون تجاوز، إشعال الفتنة بين المصريين وإخواتهم العرب عالسوشيال ميديا شغل لجان مأجورة معظمها تبث سمومها من الخارج ومعظمها حسابات حديثة ومزيفة وأهدافها معروفة فلا يجب ولا يصح أن ننساق ورائها ونشيرها وننشرها".

ويواصل الفنان الكبير صلاح عبدالله دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر تعليقه على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

يذكر أن صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.