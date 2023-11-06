خواكين فينيكس يتصدر ملصق جديد لفيلم "Napoleon" استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "أبل ستوديوز" الشركة المنتجة لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "نابليون" ملصقا دعائيا جديدا للفيلم ترويجًا واستعدادًا لبدء عرض الفيلم تجاريًا يوم 22 نوفمبر الجاري، والمقرر عرضه بتقنية الـ

"إيماكس".

وتصدر البوستر نجم الفيلم الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس والذي يجسد شخصية القائد العسكري الفرنسي "نابليون بونابرت" ويتطرق إلى السيرة الذاتية لأحد أقوى القادة العسكريين في التاريخ حول قصة صعود الإمبراطور الفرنسي مقاليد الحكم في فرنسا وعن الصعوبات والتحديات التي واجهها والقرارات المصيرية التي اتخذها لصالح الشعب الفرنسي.

وكشفت الشركة المنتجة عن الإعلان الرسمي للفيلم بشهر يوليو الماضي وأظهر الإعلان العديد من الصراعات ومحاولة "نابليون" لإعلاء الدولة الفرنسية إلى جانب علاقته بزوجته "جوزفين" حتى حملته العسكرية على مصر وقصفه لأهرامات الجيزة بهدف الدفاع عن المصالح الفرنسية ومنع إنجلترا من القدرة على الوصول للهند.

ويمثل فيلم "نابليون" التعاون الثاني بين النجم الأمريكي، خواكين فينيكس والمخرج المخضرم ريدلي سكوت وذلك بعد تعاونهما سويًا بالفيلم الحربي "جلاديستور" .

ويعيش "خواكين فينيكس" انتعاشة فنية مؤخراً حيث عرض له فيلم الدراما "Beau is Afraid" وذلك بشهر أبريل الماضي، إلى جانب مشاركته كمنتج منفذ بالفيلم الوثائقي "Stutz" والذي تم عرضه خلال العام الماضي.

يذكر أن خواكين فينيكس يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "جوكر" وسيحمل اسم "Joker: Folie a Deux" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.





