شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس وعمرو سلامة وأبو بكر شوقى يشاركون فى مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة عن قائمة عروضه الخاصة حيث يعرض فيلم "إلى ابني" في (عرض عالمي أول) للمخرج والممثل ظافر العابدين وفيلم "جانّ دو بارّي" للمخرجة مايوين.

أما في قسم الروائع العربية، فيعرض بنات ألفة للمخرجة: كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وشماريخ في (عرض عالمي أول) للمخرج المصري عمرو سلامة وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ.

كما يعرض فيلم أنف وثلاث عيون في (عرض عالمي أول) للمخرج المصري أمير رمسيس، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول) للمخرج حمزة طرزان.

أما في مسابقة البحر الأحمر، يعرض فيلم "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرشيد وفيلم وراء الجبال للمخرج محمد بن عطية ونورة في (عرض عالمي أول) للمخرج توفيق الزايدي وفيلم إخفاء صدام حسين للمخرج هالكوت مصطفى، وفيلم كواليس للمخرجان عفاف بن محمود وخليل بن كيران، وفيلم الأستاذ للمخرجة فرح نابلسي وفيلم دلما في (عرض عالمي أول) للمخرج حميد السويدي وفيلم مندوب الليل للمخرج علي الكلثمي وفيلم ما فوق الضريح للمخرج كريم بن صالح وفيلم عزيزتي جاسي للمخرج تارسم سينغ داندوار وفيلم إن فليمز للمخرج ضرار خان وفيلم الفريد من نوعه في (عرض عالمي أول) للمخرج ايرام بارفين بلال.

فيما يعرض أيضا فيلم الأحد للمخرج شكير خوليكوف وخطوط النمر للمخرجة أماندا نيل ايو وفيلم روكسانا للمخرج برويز شهبازى وفيلم نذير شؤم للمخرج بالوجي، وفيلم الشرّ لا وجود له للمخرج ريوسوكي هاماغوتشي.