“السلطانة هُيام” تتألق في افتتاح فيلم “أتاتورك” في لوس أنجلوس بتوقيع لبناني

لمناسبة العيد المئوي لتأسيس الدولة التركية، نظمت شركة “هوليوود ترك دراما إند فيلم” العالمية حفل إطلاق رسمي للفيلم التركي “أتاتورك” في ولاية لوس- أنجلوس الأميركية بحضور أبطال الفيلم ومن بينهم النجمة التركية- الالمانية مريم أوزرلي المعروفة بدور “السلطانة هيام” في مسلسل “حريم السلطان”.

وتألقت أوزرلي بفستان سهرة طويل من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله من مجموعتها الأخيرة لموسم (خريف – شتاء ٢٠٢٣/٢٠٢٤) باللونين الكحلي القاتم والأزرق اللماع، وهو فستان مكشوف الكتفين، تزيّنه نصف “فيونكة” عند الصدر باللون الأزرق لتنسدل الى الخلف بذيل طويل.

وقد لاقى الفستان إعجاب المشاركين والحاضرين، من فنانين وصحفيين ونقاد موضة.

معروف أن نور فتح الله، قدمت تصاميمها لعدد كبير من أبرز نجمات الفن اللبنانيات والعربيات. وتتميّز بأفكارها المختلفة والخارجة عن المألوف، لكن بدون مبالغات، مما جعلها واحدة من أبرز صنّاع الموضة في العالم العربي.