مكلة جمال لبنان ساندرا رزق تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها.. شاهدوا أناقتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2000، والممثلة اللبنانية ساندرا رزق الأنظار إليها بأحدث إطلالاتها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أناقتها.

وإختارت ساندا الظهور بسروال من الجينز طويل وواسع، مع تيشيرت باللون الأبيض، ونسقت فوقها سترة من الجلد سوداء وقصيرة.

وكانت شاركت ساندرا رزق صورة لابنتها الوحيدة نور من زواجها السابق، وخطفت الابنة الانظار ونالت اعجاب الجمهور، اذ ورثت جمالها عن والدتها التي عرفت بملامحها الاجنبية وشعرها الاشقر وذكائها وحضورها.

واعتبر العديد من المعلقين أن على نور أن تشارك في مسابقة ملكة جمال لبنان عندما تصبح في العمر المناسب للاشتراك بهذه المسابقة، اذ تمتلك مقومات الجمال، بالإضافة الى خبرة والدتها التي قد تفيدها في هذا المجال.

فما رأيكم هل تصبح نور ملكة جمال لبنان في المستقبل؟

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