ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل اللبناني وسام حنا على المجزرة التي طالت ثلاث أطفال وجدتهم وأدت إلى وفاتهم في جنـ وب لبنان ليلة أمس.

وبدى الغضب والحزن واضحاً في حديث وسام حنا، وكتب عبر حسابه الخاص: "من نفذ الغارة يا جبناء ؟

اوقفوا شعاراتكم الكاذبة و حددوا القاتل و هو معروف !!!! اسرائيل قتلت … توقفوا عن تجهيل المجرم .

انتم اذا شركاء بهذه المجازر ، وبعد هذه الحرب سقطت عنكم جميع الاقنعة. انتم منظمة لا انسانية عاجزين عن تقديم حماية لأي طفل"، وتوجه بحديث إلى اليونيسف المعنية بحقوق الأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر وسام حنا ينفجر غضباً: "الأطفال ليسوا هدفاً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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