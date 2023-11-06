هذا الإسم الذي إختارته كورتني كارداشيان لإبنها!

ميرنا وليد - بيروت - إختارت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان، وزوجها الفنان الأميركي ترافيس سكوت إسم "روكي" لإبنها الأول والذي وضعته بسرية تامة، ويبدو أن الإسم كان متفق عليه منذ فترة طويلة، فقد ظهر الثنائي بجلسة تصوير سابقة وقد بدى ترافيس وهو يعزف على بطن كورتني.



وكانت كورتني كارداشيان قد وضعت إبنها الأول من ترافيس باركر، وطفلها الرابع، بشكل سري وبعيداً عن الإعلام وفقاً لمصادر صحف عالمية.

ووفقاً للتقارير الصحافية، فقد كشف إستقبلت كورتني كارداشيان إبنها يوم الخميس الماضي، في اليوم الذي شودت فيه وهي تدخل المستشفى، أي قبل يومين من إكتشاف الإعلام، وقد شوهدت نجمة تلفزيون الواقع وشقيقة كورتني، كايلي جينر في المستشفى أيضاً.