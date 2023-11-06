أحمد الفيشاوي يحدث ضجة بفيديو رومانسي للغاية لوالديه.. وهذه الأغنية التي إختارها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجمهور مقطع فيديو مميز للغاية، جمع والديه الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي وزوجته الممثلة المصرية سمية الألفي، قديم للغاية وبغاية الرومانسية، على أنغام أغنية "على بالي" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع قربهما من بعضهما وعلاقتهما المميزة.

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "السيستم" الذي يتم تصيره في الفترة الحالية، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد الفيشاوي ونسرين طافش كل من ميس حمدان، بسنت شوقي، محمد علي رزق.