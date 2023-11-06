عمرو أديب يهاجم منتقدي بيومي فؤاد: "لو المسرحية في إسرائيل مكانش عملتوا معاه كده"

ياسر رشاد - القاهرة - دافع الإعلامي عمرو أديب عن الفنان بيومي فؤاد، بعد تعرضه لحملات من الانتقادات الحادة بسبب تصريحاته فى ختام عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، الذي هاجم فيها الفنان محمد سلام بعد إعتذاره عن العمل.

عمرو دياب

أشارعمرو أديب في حديثه خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، قائلاً: "إيه اللي بتعملوه مع بيومي فؤاد ده؟ هو الراجل عمل إيه، وإيه الشتيمة القبيحة دي؟ ده لو عرض المسرحية في إسرائيل مكانش عملتوا معاه كده".

تابع عمرو أديب: "عايز أسأل ضميركم سؤال، لو إنت متضايق من بيومي فؤاد، وشايف إنه عبد للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، هل اللي إتعمل فيه النهاردة قد اللي عمله، وهذا العقاب الجماعي الأسطوري على كلمتين قالهم على المسرح".

بيومي فؤاد وعمرو أديب

أضاف عمرو أديب معلقاً: "أول إمبارح كان في سبع مطربين مصريين في أبوظبي بيغنوا ولا حد قرب لهم، وفي مصر أقيم عدد من الحفلات، إنما علشان في الرياض وأنا أتكلم بصراحة، دي ناس شغلتها تمثل وتعمل حفلة وتغني، وهاني شاكر وهشام عباس وإيهاب توفيق شغالين، هل بقوا خونة".

حرص عمرو أديب علي تأكيد استمرار موسم الرياض قائلاً: "يا جماعة موسم الرياض مستمر ولن يتوقف، وبصراح الموضوع مشبوه جدا، الموضوع مش بيومي فؤاد، ده راجل ممثل بنحبه ومصري، يروح هناك وسط الناس يلاقي بلده بتشتمه".

كما أكد عمرو أديب أنه سيتصدى للدفاع عن الفنانين المشاركين في موسم الرياض بقوله: "أنا هدافع عن كل فنان هيسافر، وكل فنان بياكل عيش وبيشتغل في مصر أو خارج مصر، وأنا المحامي بتاعهم".

بيومي فؤاد يثير الجدل بتصريحاته في ختام مسرحية زواج اصطناعي

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد قيام الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".

مسرحية زواج اصطناعي

أكمل عمرو أديب: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن".