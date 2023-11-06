دعم معنوى من جموع الفنانين لشهداء غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهر كامل مر على حرب غزة التى أدمت قلوب ملايين العرب من المحيط للخليج ووحشية المحتل الإسرائيلى الذى ظهر للعالم كجيش متوحش يخالف كل الأعراف الدولية فى قتل الأطفال والنساء.

الفنانون بشكل عام فى العالم العربى لم يكونوا بمعزل عن الأحداث الدموية فى قطاع غزة، حيث حرص عدد كبير منهم على دعم الشعب الفلسطينى والتضامن معه معنوياً وأحياناً مادياً.

بداية تم تأجيل العديد من المهرجانات السينمائية الكبرى منها مهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الجونة السينمائى وأيضاً مهرجان قرطاج السينمائى.

جاء ذلك كرد فعل طبيعى من جراء جرائم الاحتلال ضد المواطنين العزل فى قطاع غزة.

كما تم تأجيل مؤتمر الموسيقى العربية الذى كان مقرراً إقامته الشهر الماضى بدار الأوبرا المصرية، وقرر عدد كبير من المطربين إلغاء حفلاتهم بسبب الحرب فى قطاع غزة، وتبرع بعضهم بالمال، على رأسهم الهضبة عمرو دياب الذى قرر التبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية فى إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطينى، وقرر الهضبة تغيير كافة صوره على مواقع التواصل الاجتماعى بصورة العلم الفلسطينى.

وقررت المطربة شيرين عبدالوهاب تأجيل حفلها الذى كان مقرراً إقامته بالكويت فى التاسع من هذا الشهر، ونفس الأمر بالنسبة للمطربة إليسا والمطرب رامى صبرى والمطرب وائل جسار.

كما ألغى المطرب الإماراتى حسين الجاسمى حفله الغنائى الذى كان مقرراً إقامته بالكويت.

وأعلن الموسيقار الكبير عمر خيرت إلغاء جميع حفلاته تعاطفاً مع الشعب الفلسطينى.

الفنانة يسرا نشرت على صفحتها صورة لخريطة فلسطين من قلب شوارع غزة المدمرة من جراء الحرب ونشرت المطربة التونسية لطيفة صورة لعلم فلسطين وعلقت عليها قلبى معاكم يا أهلنا فى غزة.

فى المقابل تعرض عدد من الفنانين لنقد شديد بسبب مشاركتهم فى مهرجانات خارج مصر.

ولكن كان موقف معظم الفنانين فى العالم العربى إيجابى للغاية الدكتور والشاعر مدحت العدل يعد حالياً لأوبرت كبير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين أسوة بما حدث قبل حوالى عشرين عاماً فى الأوبريت الشهير القدس حترجع لنا.