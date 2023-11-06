شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السورى أسعد فضة فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان السوري القدير أسعد فضة ليكون "الشخصية العربية المكرمة" في الدورة الثامنة، وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.

جدير بالذكر أن لقب الشخصية العربية المكرمة حصل عليه في دورات المهرجان السابقة عدد من الفنانين العرب والمصريين الذين أثروا الحياة الفنية والمسرحية بالكثير من الأعمال المهمة، منهم الكاتب الإماراتي الكبير إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، والنجمة المصرية الكبيرة سوسن بدر.

النجم الفنان أسعد فضة ولد في قرية بكسا في اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما وحتى على خشبة المسرح قدم أعمالا مميزة، ومن أهم أعماله المسرحية: الأخوة كارمازوف، دون جوان، لكل حقيقته، السيل، عرس الدم، الملك العاري، الغريب"، ومن أفلامه "القلعة الخامسة، حبيبتي يا حب التوت، قصة شرقية، الطحين الأسود"، ومن المسلسلات أيضا: بلقيس ملكة سبأ، المطاردة، الدبور، رجل الساعة.

حصل فضة على العديد من الجوائز منها أفضل ممثل وجوائز تقديرية من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية «صالة المسرح القومي» في مدينة اللاذقية باسم "مسرح الفنان أسعد فضة"، وحصل على جائزة أفضل ممثل عن دور فيلم (ليالي ابن آوى) في مهرجان دمشق السينمائي، وجائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل (العوسج) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وجائزة تقديريه عن دوره في مسلسل (الجوارح) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



أسعد فضة