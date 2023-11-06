شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب بمؤتمر شرم الشيخ للمسرح: هناك من يحارب فى الجبهة ونحن نحارب بأدواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والدكتورة الفنانة سميرة محسن، والمايسترو نادر عباسي، والفنان ياسر صادق، والمخرج خالد جلال، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني، والفنان حازم شبل، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والفنان محمد صلاح آدم، والمنتج هشام سليمان، والدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان.

وقالت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان: هناك من يتساءل لماذا لم نقم بإلغاء المهرجان؟ فمهرجاننا ليس مهرجان لعرض الفساتين والماركات والمكياجات، ولكنه مهرجان ثقافي، هناك من يحارب في الجبهة ونحن هنا نحارب بأدواتنا، الثقافة والقوة الناعمة التي تصيغ وجدان المواطن، لذا كان لا بد أن يقام المهرجان لأن في خدمة الإنسان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.