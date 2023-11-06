شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يكرم 12 فنانا من مختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتور إنجي البستاوي مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة من المهرجان، أسماء المكرمين في تلك الدورة وهم 12 فنانا من مختلف دول العالم، وهم: الدكتورة الفنانة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والفنان القدير أسعد فضة، والمؤرخ والمخرج القدير عمرو دوارة، والفنان القدير ياسر صادق.

وأيضاً الفنانة الكبيرة ميمي جمال، والفنان حمزة العيلي، والفنان محمد فهيم، والفنان السعودي عبد الإله السناني، والكاتب والمخرج عبد الله عبد الرسول، والفنانة دليلة مفتاح، والفنان عماد الشنقري، والفنانة الإيطالية مارتيسا تديسيكي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.