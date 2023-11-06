شكرا لقرائتكم خبر عن الفن الشعبى يدعم القضية الفلسطينية بأغان جديدة قدمها عدوية وشيبة وطارق الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بعض مطربى الفن الشعبى على المشاركة في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم أغان تواسى أبناء غزة وتنعى شهداءهم الذين راحوا ضحية الهجمات الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ومن هؤلاء المطربين الفنان محمد عدوية الذى طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على أراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

كما طرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي

أيضًا طرح النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقول لى شالوم" على اليوتيوب، وذلك دعما للشعب الفلسطيني، وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات