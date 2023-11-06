أحمد طارق يفوز بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة، عن الفائز بمسابقة عصام السيد للعمل الأول، وهو المخرج أحمد طارق عثمان عن عرض "أحدب نوتردام" من إنتاج جامعة عين شمس.

وقد تشكلت لجنة تحكيم النسخة الخامسة من مسابقة عصام السيد للعمل الأول من المخرج الكبير عصام السيد رئيساً، وعضوية كل من الفنانة ريم أحمد، والدكتور محمد سمير الخطيب.

يذكر أن هذه الجائزة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا" المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.