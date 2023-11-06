شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي "النسخة السابعة"، والتي حملت هذا العام اسم الدكتور والكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم، والتي ضمت بلجنة تحكيمها كلا من: الدكتور سعيد السيابي، والدكتورة سكينة مراد، والدكتور سيد الإمام.

وكشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، عن أسماء الفائزين، وهم: في فرع النصوص الطويلة فاز نص "سوناتا الجناح" للدكتور سيد عبد الرازق "من مصر"، وفي فرع النصوص القصيرة فاز نص "المطر الأبيض"، لمحمد حسن خلف "من مصر"، وفي فرع نصوص المونودراما فاز النص المسرحي "الإفراج عن حمورابي"، لمحمود عقاب "من مصر".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.