“نصرة إخوتنا واجب”.. تأجيل حفل تامر عاشور في مصر بسبب أحداث غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنظّمة لحفل الفنان تامر عاشور، والذي كان مقرراً إقامته الجمعة 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في مدينة الشيخ زايد، عن تأجيله الى موعد يُحدّد لاحقاً.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بياناً أعلنت من خلاله قرار التأجيل حيث قالت: “الدم العربي غالي ونفيس ونصرة إخوتنا واجب على كل عربي أينما كان وأينما وجد، كنا نتمنى جميعاً انتهاء الأحداث المأسوية والمجازر التي ترتكب في حق أخواتنا وأهلنا في غزة ولكن للأسف فهي لا تزال مستمرة حتى الآن وبشكل متصاعد”.

وأضاف البيان: “ولذلك بعد التشاور مع الفنان تامر عاشور، قررنا تأجيل الحفل إلى ما بعد انتهاء الأحداث والانتهاكات الحالية لإخوتنا في غزة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريباً”.

يُذكر أن تامر عاشور احتفل أخيراً بزفافه إلى الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العائلتين.